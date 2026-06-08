女子プロゴルファーの渋野日向子（27）マネージャーが6月4日、Instagramを更新。自身の近影を投稿した。 【画像】渋野日向子の“至近距離ウインク”にファン悶絶人気女子プロ大集合で「アイドル出まくり」「シブコスマイル最高」 「U.S. WOMENS OPEN 2026」と投稿されたのは、テディベアを持ってほほ笑む渋野の姿。その他、キャディバックや高級車のレクサスとのオフショットも公開されている。渋野は