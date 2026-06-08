MLB Japanが6月5日、Instagramを更新。プロ野球選手の川粼宗則（45）へのインタビュー動画を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「#川崎宗則 さんが語るメジャーリーガーの打球の衝撃！」と投稿されたのは、川粼が杉谷拳士（35）とともにインタビューを受ける