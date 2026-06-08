ソニー・クリエイティブプロダクツは、世界を舞台に革新的な視覚体験を提供するクリエイティブプロダクション、d’strict（ディストリクト／ソウル特別市江南区）が企画・共催する体験型展示イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）」の日本初開催を決定。2026年7月15日から2027年5月31日の間、東急歌舞伎町タワーにて開催します。また2026年6月5日より、前売りチケットの発売