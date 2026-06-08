冷凍食品が進化している。栄養バランスに配慮した商品が増え、健康志向の消費者から絶大な支持を集めているのだ。7万人の買い物データが明らかにした、冷凍食品の意外な事実とは？※本稿は、マーケティングリサーチのインテージ『なぜ日本人は、それを選ぶのか？データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。コロナ禍の巣ごもり需要に乗って冷凍食品ブームが到来食卓を大きく変化させ