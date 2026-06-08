北中米ワールドカップでグループFに入った日本代表は、オランダ、チュニジア、スウェーデンと戦う。現地14日にはオランダとの初戦を迎えるなか、オランダメディア『AD』がグループステージの対戦国をそれぞれ分析。森保ジャパンについては次のように伝えた。「森保一監督率いるチームはFIFAランキングで18位にランクインしている。“サムライブルー”は、スピード、高い技術力、そして戦術的な柔軟性を兼ね備え、しばしばハイ