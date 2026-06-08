※6月16日、東証グロース市場に上場予定のＧＯ [東証Ｇ]は8日、公開価格を発表した。 ●ＧＯ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：6月16日 事業内容：配車システム提供等モビリティ関連事業 公開価格：2400円 仮条件：2350円～2400円 想定発行価格：2350円 上場時発行済み株式数：7767万9600株 売り出し：3693万6900株 オーバーアロットメントによる売