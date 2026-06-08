6月8日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― ｃｏｔｔａ [東証Ｇ]決算月【9月】6/8発表 転売やフリマアプリへの出品といった想定外の利用を防ぐため、自社通販サイトの割引内容に利用回数や上限金額の制限を設けるなど、株主優待の内容を見直す。また、新設する1000株以上保有