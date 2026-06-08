SNSで100万人以上のフォロワーを持つ中国・河南省の人気インフルエンサー犬「鋤頭（チュートウ）」が見知らぬ男女に盗まれ、その後、殺害されていた事件が物議を醸している。封面新聞など複数の中国メディアによると、ボーダーコリーのチュートウは今年5月11日、同省商丘市寧陵県の自宅近くの畑で、電動バイクに乗った男女2人に連れ去られた。飼い主の郭（グオ）さんが防犯カメラの映像から当事者の男性を見つけて問いただしたとこ