中国各地で宇宙算力（スペース・コンピューティング）関連プロジェクトが本格化しています。6月1日、北京市初の宇宙算力産業イノベーションセンターの設立が発表されました。ある機関の予測によりますと、2030年に世界の宇宙経済の市場規模は1兆ドル（約159兆8800億円）を超える見込みです。宇宙算力とは、半導体やサーバーなどの計算用ハードウェアを宇宙空間に配備し、衛星上でデータ処理を行う技術です。AIの爆発的な発展に伴い