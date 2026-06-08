動画投稿サイトTikTok（ティックトック）親会社の中国・字節跳動（バイトダンス）が6日、「自動車生産の計画はない」との声明を出した。中国メディアの界面新聞が伝えた。声明によると、同社は最近、「賽豆」という名称が一部報道で「バイトダンス傘下のAI（人工知能）サービス『豆包（ドウバオ）』の自動車ブランド」や「バイトダンスが自動車生産を行う」と解釈されていることを確認したという。声明では、「こうした見方は不正