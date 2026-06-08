8日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、セッターの伊藤洸貴（26）とリベロの松尾敬介（29）が入団することをクラブ公式サイトで発表した。 東京都出身の伊藤は中央大学を卒業後、大分三好ヴァイセアドラーに入団。その後、ブルガリアのVCモンタナでのプレーを経て、2025年に奈良ドリーマーズへ入団。2025-26シーズンはVリーグ男子のレ