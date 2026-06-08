皇族数の確保策について、衆参両院の正副議長がとりまとめた案をめぐり、野党側は中道改革連合や国民民主党などが容認する姿勢を示した一方で、立憲民主党や共産党などはあさって（10日）のとりまとめに反対する意向を示しました。衆参の正副議長がとりまとめた案では、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案は「いずれも了」としていて、森衆院議長はあさって「立法府の総意」