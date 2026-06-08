大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくは8日（月）、倉田朱里（25）が新加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 セッターの倉田は筑波大学を卒業後、2023年に日立Astemoリヴァーレ（現・Astemoリヴァーレ茨城）へ入団。在籍3季目となった2025-26シーズンは、SVリーグ女子のレギュラーシーズン28試合でベンチ入りし