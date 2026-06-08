プロ野球 セ・パ交流戦は9日から各地でパ・リーグ主催のゲームが行われます。ここまで交流戦首位のソフトバンクは10勝2敗とセ・リーグを圧倒。交流戦開始前は貯金1でしたが、すでに貯金9と一気に増加。10度目の交流戦制覇へ向けて、最後の6連戦は、阪神とヤクルトを迎え撃ちます。一方、現在パ・リーグ首位に立つ西武は、8勝2敗1分とここまでセ・リーグ相手に全4カード勝ち越し。ソフトバンクとは1ゲーム差の交流戦2位につけていま