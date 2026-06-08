サッカーのワールドカップ開幕を控える中、東京都内で日本が戦うグループステージF組の「もう一つの戦い」が行われました。「フェアプレーで頑張るぞ！お〜！」東京都内のフットサル場に集まったのは日本の与野党国会議員と、日本代表がグループステージで対戦するオランダ、チュニジア、スウェーデンの大使館関係者です。4チームが前後半7分ずつの総当たり戦を行いました。日本のある議員は、「きょうの試合結果が、日本代表の活