タイの警察当局は、カンボジアを拠点とした特殊詐欺グループの指示役とみられる日本人の男を拘束しました。タイメディアなどによりますと、首都バンコク近郊のスワンナプーム国際空港で7日、日本人の菅原孝文容疑者（31）が拘束されました。菅原容疑者は、カンボジアを拠点とした特殊詐欺グループの指示役とみられ、SNSで勧誘した日本人をカンボジアに渡航させ、詐欺拠点で働かせるなど、人身取引にも関与していた疑いがあるという