日本野球機構は８日、４月１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦で打者の手から離れたバットが側頭部に直撃し、救急搬送された川上拓斗審判員の家族からのメッセージを公開した。治療を続ける医療従事者や激励の言葉を寄せた関係者に対し、「心より感謝申し上げます」と謝意を伝える内容。川上審判員は「意識回復」とまでは言えないものの、まばたきや腕を動かすといった反応を示すようになっているという。今後もリハビリを続けていくと