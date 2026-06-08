俳優の浜辺美波（25）が8日、自身のインスタグラムを更新。約1ヶ月ぶりの更新となる中、意外な場所を訪れたことを報告した。【写真】オフでこの透明感はヤバい…顔はめパネルを楽しむ浜辺美波浜辺は5月11日以来の更新で「最近は、高尾山登ったり、ご飯食べたり、ジローに嫌がられたりしてます」と書き出すと、高尾山で撮影した顔はめパネルショットや、実家の猫とたわむれるオフ感満載のショットを公開した。この投稿には「