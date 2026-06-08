ボートレース多摩川の「ボートレース多摩川バースデイカップ」は予選2日間を終えた。2日目、動きが一変していたのが和田操拓（42＝滋賀）だ。5号艇で臨んだ初日9Rは5着に終わった和田。「足は大したことないですね。現状は全部が普通」と前節、清埜翔子が駆り優勝戦3着だった相棒50号機に対して物足りなさを口にしていた。迎えた2日目は4、8Rに3、1号艇で出走。前半4Rで3コースから捲り差しを決めた。返す刀で後半8Rはインから