西日本〜東北 夜にかけて天気回復も… 折りたたみの傘があると安心【あすの天気】あす（火）は北日本に低気圧が近づき、北海道では雨の一日となるでしょう。ただ、梅雨前線が南下するため、西日本から東北にかけては雨は朝までで、夜にかけて徐々にお天気回復するところが多いでしょう。【雨はいつどこで？】8日（月）〜11日（木） 3時間ごとの雨と風の予想シミュレーションただ、前線から近い太平洋側の沿岸地域などでは、に