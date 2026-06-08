お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が8日に更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。いくら気を付けても、絶対になくしてしまうものについて語る場面があった。「忘れ物」というテーマになり、お笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇はワイヤレスイヤホンを挙げると「あれ絶対なくすでしょ?」と問いかける。これを聞いたカズレーザーは「あれは自然消滅するから、な