ラッパーのちゃんみなが８日、公式サイトを通じて、のどの不調による一定期間の療養を発表した。公式サイトでは「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、『甲状腺機能低下症に伴うのどの不調』と診断されました」と発表。また「診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断された」として、１３日に開催される「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡ