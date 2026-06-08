愛猫を動物病院へ連れて行くときの注意点7選 猫にとって通院は、それだけで一大事です。飼い主側の準備とマナーひとつで、猫の負担も診察のスムーズさも大きく変わります。 1.必ずキャリーに入れて、院内では出さない 移動中や待合室でパニックになると、脱走やケガにつながる危険があります。キャリーは猫を守る「安全な箱」。診察の指示があるまでは、絶対に開けないのが基本マナ}