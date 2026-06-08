インフルエンサーでグラビアでも活躍する桃木兎羽が7日、自身のインスタグラムを更新。久々のヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。 【写真】キュートな毛先くるりん頭の後ろで手を組んだらエラいことに 「こうゆう髪型も久々だったかも♡」と記し、半袖ニットに身を包んだショットを投稿。手を頭の後ろで組んだことで胸を張った状態に。TikTokで“スタイル抜群お姉さん”として話題を呼んだボディの