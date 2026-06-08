「シカゴ」などで知られる俳優のジョン・Ｃ・ライリーが、俳優レオナルド・ディカプリオに映画「タイタニック」のオファーを断るよう説得していたという。 【写真】ひょっとしたらなかったかもローズとの「タイタニック」の名シーン 1993年の映画「ギルバート・グレイプ」で共演したディカプリオと話をした際、97年のジェームズ・キャメロン監督による「タイタニック」を断り、同年公