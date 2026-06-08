若手選手を招くこだわりのダイニング空間も株式会社ボーコンセプト・ジャパンは6月8日、セレッソ大阪に所属するMF香川真司の自宅インテリアコーディネートを担当し、完成した住空間の様子を公開した。兵庫県出身の香川は、C大阪でプロキャリアをスタートさせた後、ドイツのボルシア・ドルトムントやイングランドのマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍。日本代表としてもワールドカップに2大会連続で出場するなど、長年にわ