独立系ブラウザ「Ladybird」の開発チームが、今後は外部からの公開プルリクエストを受け付けず、コード変更をプロジェクトのメンテナーだけが導入する方針に切り替えると発表しました。Changing How We Develop Ladybird - Ladybirdhttps://ladybird.org/posts/changing-how-we-develop-ladybird/Ladybirdは既存ブラウザの派生版ではなく、新しいブラウザエンジンをゼロから作ることを掲げるオープンソースのプロジェクトです。Goo