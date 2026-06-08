6月19日に公開を迎える映画『免許返納!?』の大ヒット祈願イベントが8日、神田明神で行われ、主人公・南条弘役の舘ひろしと、南条を支えるマネージャー・川奈舞を演じた西野七瀬の二人が参加した。日本屈指のパワースポットとして多くの参拝者を集める神田明神は、交通安全祈願のご利益としても有名なことから、映画の大ヒットを願う御祈禱と合わせて、劇中で登場した南条の愛車である赤いフェラーリも会場に登場。舘と西野