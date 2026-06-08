◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）クロワデュノールは強い。目の前で見た天皇賞。北村友が「ベストではない」と指摘する３２００メートルで先行策から自ら動き、前を潰し、２〜７着がすべて差し馬という競馬を一枚も二枚も上の能力でねじ伏せた。今の日本で芝中長距離ＮＯ１であることは疑いようがない。“適距離”にも戻る今回のカギは、２か月余りでのＧ１・３連戦。その一点に尽きる