漫画『ふらいんぐうぃっち』コミックス最新15巻が6月9日に発売されることを記念して。15巻購入者限定キャンペーンを実施することが決定した。今回賞品となるのは、著者である石塚千尋先生とゆかりのある、青森県のブランド米「青森県産はれわたり」も含まれている。【画像】めっちゃ可愛い！青森の新米に登場先生描き下ろしのJAキャラ「青森県産はれわたり」は今年の新米から石塚千尋先生描き下ろしのJAつがる弘前のキャラク