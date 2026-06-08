俳優の一ノ瀬ワタルが8日、都内で行われた映画『四月の余白』（6月26日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。【写真】初主演映画の舞台あいさつで緊張…大汗をかいた一ノ瀬ワタルNetflixオリジナルドラマ『サンクチュアリ-聖域-』で主演し、話題を集めた一ノ瀬の初主演映画となる。映画の完成を祝福されると一ノ瀬は「ありがとうございます」と観客に何度も頭を下げ、笑顔を弾けさせた。「もちろん、うれしさもあるんです