８日午後５時３５頃、名古屋市西区の大型商業施設「ｍｏｚｏワンダーシティ」で、「多くの人がせき込んでいる」などと消防に通報があった。愛知県警などによると、客や従業員計５人がのどの痛みなどを訴えている。命に別条はない。