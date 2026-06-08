今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、「防災のワンポイント」をお伝えします。直川貴博キャスター「斎藤さん、関東甲信も梅雨入りしましたが、大雨になったときのリスク、自宅周辺などでチェックしていますか？」斎藤佑樹キャスター「ハザードマップなどを見て、確認するようにしています」直川貴博キャスター「場所によって大雨が起きたときに、どのようなリスクが潜んでいるのか、種別で確認することが大切です。まず