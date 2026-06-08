鳥取県にある中国地方最高峰の大山。7日に80回目の夏山開きを迎えました。小雨の降る中、全国から集まった多くの登山客が山頂を目指します。しかし、6合目についたころ変わりやすい山の天気が登山客の前に立ち塞がります。ガイドの指示に従いながら慎重に登っていく人々。容赦なく打ち付ける強い雨と風で、遠くの視界は白くぼやけています。座り込む人や、くいをつかんでひと休みする人の姿も。何とか無事にたどり着いた山頂で、登