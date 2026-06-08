歌謡コーラスグループ純烈が8日、都内で会見を行い、リードボーカル白川裕二郎（49）の27年3月31日をもっての卒業を発表した。酒井一圭（50）の誘いで純烈に参加。「リーダーとは純烈を結成する前、役者時代からの顔なじみだったので、そう考えるともう25年」とし、「僕の人生の半分は酒井さんが携わってくれている」と紹介。「あのまま役者を続けていたら、今どういった人生を歩んでいるのかなって」と振り返り、「きっとこうして