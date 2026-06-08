SNSで、拾い食い防止ネットをつけてる子の画像を見ました。 星柄で可愛くて、もちろん拾い食いしようとしても口に入らない！これバンビが子犬の頃欲しかったな～！ 散歩に出たらすぐ小石とか口に入れちゃう子だったんですよね…。美味しくもないだろうになんなんだ…！？と毎日思ってました。 昔からこんなのあったのかな？？もっと早く知りたかった～！