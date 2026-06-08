鳥獣による農作物の被害に対応できるよう、十日町市で「狩猟免許」の取得を目指す講習会が行われました。真剣な面持ちで銃を構える人たち。7日、十日町市のJA魚沼本店に集まったのは、「狩猟免許」の取得を目指す27人です。県やJA魚沼などは、イノシシによる稲の踏み荒らしなど鳥獣による農作物の被害への対策として、毎年この時期に狩猟免許の取得を支援する講習会を行っています。この日は（研修用の）銃を使い狩猟をする免許の