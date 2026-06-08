最多となる48ヶ国が参加する2026W杯は、まさにお祭りだ。選手はもちろん、サポーターもテンションが上がることだろう。気分が良くなってお酒も美味しく感じられるかもしれない。ただ、今夏のW杯で観戦中の飲酒は慎重にすべきだ。米『Los Angeles Daily News』によると、コロラド大学の体温調節学助教授ネイサン・モリス氏は、猛暑の中で飲酒は危ないと警告している。「猛暑、人混みが重なることで発汗量が増え、体から水分が失われ