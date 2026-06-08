レアル・マドリードに“最強の統率コンビ”が誕生するかもしれない。ジャーナリストのラモン・アルバレス氏によると、元ポルトガル代表DFのペペ氏が、ジョゼ・モウリーニョ氏のコーチングスタッフとしてレアルへ加わる可能性が高まっているという。実現すれば、かつてマドリードで数々のタイトル獲得に貢献した名コンビがベンチで再会することになる。ペペ氏は現役時代、圧倒的な闘争心とリーダーシップで知られた存在だ。一方のモ