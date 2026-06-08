2026年北中米ワールドカップ開幕を前に、英紙『The Athletic』が出場48カ国の最新パワーランキングを発表した。日本代表は前回4月版の21位から23位へと順位を上げた。ランキングでは世界王者アルゼンチンが3位、スペインが1位、フランスが2位に並ぶ中、アジア勢では韓国が15位、日本が23位という評価となっている。『The Athletic』は日本について「これまで以上の選手層を備えている」と指摘し、鎌田大地、田中碧、久保建英ら欧州