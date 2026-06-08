40年ぶりのワールドカップ出場となるイラク。そのチームのエースであるFWアイメン・フセインが、アメリカ入国管理局で約7時間も尋問を受けていたようだ。『The Athletic』によると、イラク代表は現地時間6月5日にシカゴのオヘア国際空港に到着。しかし入国審査の際に、フセインはアメリカの入国管理局により取調べのために拘束され、携帯電話の検査を受けるなど7時間に渡って尋問を受けたという。また同行していたイラク代表チーム