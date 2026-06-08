ブラジル代表は、負傷したウェズレイに代わり、アタランタ所属のMFエデルソンをワールドカップ登録メンバーに追加招集した。ウェズレイは大会前のエジプト代表戦で負傷。これを受けて、ブラジルサッカー連盟はエデルソンの招集を決定した。『sky sports』が報じている。エデルソンは現在マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が目前に迫っている。報道によると、移籍金は固定額4050万ユーロに加え、450万ユーロのボーナスが設定さ