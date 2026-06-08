8日午前、新潟市秋葉区で「イノシシを目撃した」という通報が4件あり、警察が注意を呼びかけています。 ■梶葉康介記者 「6月8日午前、イノシシの目撃情報があった秋葉1丁目付近です。イノシシは住宅付近の道路上や草むらで確認され、そのまま走って逃げていったということです。」 警察によりますと、8日午前5時20分ごろ～午前10時40分ごろまでの間に「イノシシを目撃した」という通報が4件ありました。目撃が