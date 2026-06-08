長年、被爆者が受け継いできた原爆死没者名簿の記帳。広島市は2026年初めて公募し、あらたに14人が選ばれました。その中には10代の高校生もいます。今回参加した2人の若者の思いに迫りました。6月7日に行われた原爆死没者名簿の記帳。2025年8月6日以降に亡くなった被爆者3035人の名前が書き加えられていきます。記帳は長年、被爆者が担ってきました。しかし、高齢化が進んでいることから、広島市は2026年初めて記帳者を公募