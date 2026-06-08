9日は、各地とも朝から雲に覆われるでしょう。 日中も広い範囲で曇り空が続き、日差しが届きにくくなりそう。 局地的に雨雲のかかるところがありそうで、お出かけの際は、折り畳み傘を持っておくと安心です。 ▽9日(火)の天気 ▽9日(火)の気温 ▽週間天気