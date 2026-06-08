日本サッカー協会（ＪＦＡ）は８日、元日本代表でＵ―２０日本代表監督も務めた田中孝司氏が死去したことを発表した。７０歳だった。通夜、告別式は親族のみで既に執り行われた。５月２６日午前７時２０分、横浜市の自宅で急性骨髄性白血病のため死去した田中氏は、１９８２年から８４年にかけて日本代表としてプレー。引退後はＵ―２０日本代表監督を務め、９４年のアジアユース選手権で準優勝を果たし、日本史上初めてアジア