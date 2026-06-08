2026年1月、熊本･阿蘇中岳第一火口に墜落した遊覧ヘリは、火口から引き上げる方法が未だに決まっていません。ヘリコプターの周辺には、合わせて3人が残されたままです。消防に詳しい専門家は、「非常に人道的に大きな問題」と指摘しています。 ■上空から見ると未だ火口内に残ったままのヘリ1月20日に大破して以降、今も引き上げられない遊覧ヘリ。 台湾からの観光客2人とパイロットが乗っていましたが、火山ガス