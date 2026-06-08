フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央（木下グループ）の近影が話題になっている。８日までに自身のインスタグラムを更新し、「＃映画Ｍｉｃｈａｅｌマイケルジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに参加させていただきました。」と報告した島田。黒の革製ジャケットにスカート、キラキラとした白いトップス、ショートブーツを合わせた大人なコーディネートで、キュートな印象からガラリとイ