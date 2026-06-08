８日午後７時１０分頃、西武池袋線の椎名町―東長崎駅間の踏切で人身事故が発生した。この影響で、同線の池袋−練馬駅間と豊島線の練馬―豊島園駅間で一時運転を見合わせたが、午後８時１０分頃、運転を再開した。池袋―飯能駅間の特急列車と豊洲―小手指駅間のＳ−ＴＲＡＩＮ１０９号の計３本が運休した。