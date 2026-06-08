大分県別府市の小学校に勤めていた元教諭の男が、去年児童にわいせつな行為をしてスマホで撮影するなどした罪で5月に起訴されていたことがわかりました。 【写真を見る】元小学校教諭が児童に車内でわいせつし撮影不同意性交などの罪で起訴大分 不同意性交等と撮影処罰法違反、児童ポルノ禁止法違反の罪で5月11日に起訴されたのは、大分市に住む無職で元教諭の佐藤与幸人被告（30）です。 起訴状によりますと佐藤被告は去年